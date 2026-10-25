Lewis Hamilton analizza il 4° posto di Austin: "Ho perso tanti punti nelle ultime cinque gare, in cui non sono riuscito a perfezionare l'assetto. Ultimamente è qualcosa a cui devo venire a capo, perché mi sono un po' perso. Ora lavoriamo per migliorare e trovare il miglior assetto in Messico". Guarda il VIDEO. Il Mondiale torna dal 30 ottobre al 1° novembre in Messico: live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP AUSTIN: HIGHLIGHTS - KIMI CAMPIONE SE: LE COMBINAZIONI