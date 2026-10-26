Ferrari Mondiale nel 2027? Servono un motore e tranquillità nel team. VIDEOvideo commento
La Ferrari torna da Austin con il bicchiere mezzo pieno, sebbene senza una vittoria, ma dà continuità al momento positivo con un altro podio. Si parla già del 2027, in cui serve dare carta bianca al team principal, tranquillità e un motore: così la Rossa potrà essere in lotta per il Mondiale. Guarda il VIDEO. Il Mondiale torna dal 30 ottobre al 1° novembre in Messico: live su Sky e in streaming su NOW
F1, GP AUSTIN: HIGHLIGHTS - KIMI CAMPIONE SE: LE COMBINAZIONI