Ascolti, Kimi Antonelli da record anche su Sky

La vittoria di Kimi Antonelli ad Austin segna il miglior ascolto per la Formula 1 su Sky dal 2022: quasi 2 milioni di spettatori medi e il 9,8% di share per il GP degli Stati Uniti. Studio post gara al top con 688 mila spettatori medi
Miglior ascolto per la Formula 1 su Sky dal 2022 grazie alla nona vittoria stagionale di Kimi Antonelli nel Gran Premio degli Stati Uniti. La gara che avvicina il pilota italiano al titolo mondiale – in diretta dalle 21 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K – ha raccolto 1 milione 917 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con il 9,8% di share* e 2 milioni 838 mila spettatori unici**. Lo studio post gara, con la festa del podio e le analisi, ha registrato 688 mila spettatori medi complessivi in total audience*. Ottimi ascolti anche per la differita delle 22.30 su TV8, con 1 milione 251 mila spettatori medi complessivi in total audience*, il 10,1% di share* e 2 milioni 985 mila spettatori unici**.
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Ottimi risultati anche su skysport.it
La gara ha ottenuto ottimi risultati anche sui canali digital di Sky Sport, con 852 mila utenti unici nella giornata di domenica su skysport.it, dove le pagine viste sono state 4,7 milioni e le video views 1,2 milioni. Sui canali social di Sky sono state 2,7 milioni le interazioni, con 36 milioni video views.
*Il dato comprende le visioni su DTH/IPTV, Sky Go e NOW
** Il dato include solo le visioni su Big Screen