Ascolti, Kimi Antonelli da record anche su Sky

Miglior ascolto per la Formula 1 su Sky dal 2022 grazie alla nona vittoria stagionale di Kimi Antonelli nel Gran Premio degli Stati Uniti. La gara che avvicina il pilota italiano al titolo mondiale – in diretta dalle 21 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K – ha raccolto 1 milione 917 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con il 9,8% di share* e 2 milioni 838 mila spettatori unici**. Lo studio post gara, con la festa del podio e le analisi, ha registrato 688 mila spettatori medi complessivi in total audience*. Ottimi ascolti anche per la differita delle 22.30 su TV8, con 1 milione 251 mila spettatori medi complessivi in total audience*, il 10,1% di share* e 2 milioni 985 mila spettatori unici**.

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