Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

F1, GP Messico: tre italiani in pista nelle FP1, non accadeva dal 2011

gp messico

Oltre a Kimi Antonelli su Mercedes, nelle prime prove libere all'Autodromo Hermanos Rodriguez scenderanno in pista anche Leonardo Fornaroli su McLaren e Gabriele Minì su Alpine. Una sessione ufficiale di Formula 1 non vedeva impegnati tre piloti italiani dal GP di Malesia 2011, con Vitantonio Liuzzi, Jarno Trulli e Davide Valsecchi. Il weekend sarà live dal 30 ottobre all'1 novembre su Sky e in streaming su NOW

KIMI CAMPIONE IN MESSICO SE... - I ROOKIE IN PISTA NELLE FP1

Comunque vada la gara, il GP del Messico sarà il teatro di un momento storico per l'Italia in Formula 1. Nella prima sessione di prove libere ci saranno tre piloti italiani in pista per la prima volta dal GP di Malesia 2011. In quell'occasione, oltre ai titolari Vitantonio Liuzzi su Hrt e Jarno Trulli su Lotus, ci fu anche il collaudatore Davide Valsecchi, sempre su Lotus. Venerdì all'Autodromo Hermanos Rodriguez, Kimi Antonelli (che domenica avrà un'altra grande chance per vincere il titolo) sarà affiancato dai connazionali Leonardo Fornaroli su McLaren, che ha già partecipato alle FP1 a Barcellona e a Budapest, e Gabriele Minì su Alpine, al debutto assoluto in una sessione ufficiale di Formula 1. In attesa che Antonelli riscriva la storia riportando il campionato piloti nel nostro Paese, i regolamenti che impongono ai team di schierare un rookie in quattro FP1 a stagione regalano all'Italia un altro momento memorabile.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

Kimi, niente n.1 da campione: "Continuo con il 12"

la scelta

Niente numero 1 per Kimi Antonelli nel 2027 in caso di titolo iridato. Lo ha confermato il pilota...

Kimi bimbo: "Sogno di essere campione del mondo"

Formula 1

Diventare campione del mondo è il sogno di ogni bambino, ma Kimi Antonelli lo sta realizzando con...

Wolff: "Molti pensavano che Kimi non fosse da F1"

Formula 1

Nel prossimo weekend Kimi Antonelli può festeggiare in Messico la vittoria del Mondiale. Eppure...

Bandiere Ferrari tra gli studenti serbi: il motivo

un simbolo

Dalla protesta contro il regime di Milosevic del 1996 al trionfo delle liste degli studenti del...

Kimi padrone del Mondiale (e del suo destino)

Mara Sangiorgio
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS