Oltre a Kimi Antonelli su Mercedes, nelle prime prove libere all'Autodromo Hermanos Rodriguez scenderanno in pista anche Leonardo Fornaroli su McLaren e Gabriele Minì su Alpine. Una sessione ufficiale di Formula 1 non vedeva impegnati tre piloti italiani dal GP di Malesia 2011, con Vitantonio Liuzzi, Jarno Trulli e Davide Valsecchi. Il weekend sarà live dal 30 ottobre all'1 novembre su Sky e in streaming su NOW

Comunque vada la gara, il GP del Messico sarà il teatro di un momento storico per l'Italia in Formula 1. Nella prima sessione di prove libere ci saranno tre piloti italiani in pista per la prima volta dal GP di Malesia 2011. In quell'occasione, oltre ai titolari Vitantonio Liuzzi su Hrt e Jarno Trulli su Lotus, ci fu anche il collaudatore Davide Valsecchi, sempre su Lotus. Venerdì all'Autodromo Hermanos Rodriguez, Kimi Antonelli (che domenica avrà un'altra grande chance per vincere il titolo) sarà affiancato dai connazionali Leonardo Fornaroli su McLaren, che ha già partecipato alle FP1 a Barcellona e a Budapest, e Gabriele Minì su Alpine, al debutto assoluto in una sessione ufficiale di Formula 1. In attesa che Antonelli riscriva la storia riportando il campionato piloti nel nostro Paese, i regolamenti che impongono ai team di schierare un rookie in quattro FP1 a stagione regalano all'Italia un altro momento memorabile.