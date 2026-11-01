Del Piero e Alesi a Paddock LIVE Show - Una domenica che potrebbe entrare dritta nella storia dei motori: Kimi Antonelli si gioca il primo match point iridato nel GP del Messico. Per accompagnare i tifosi prima e dopo il semaforo verde, Paddock Live Show raddoppia le emozioni proponendo due ospiti d'eccezione: Alex Del Piero e Jean Alesi si uniranno alla squadra di Sky Sport F1 negli appuntamenti Pre e Post Gara delle 19:30 e delle 23:30.