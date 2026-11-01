- 1.L. Hamilton
- 2.G. Russell
- 3.C. Leclerc
Formula 1, GP Messico: la diretta live da Città del Messico
È il giorno che tutta l’Italia attendeva da tempo, è il giorno in cui Kimi Antonelli può diventare campione del mondo di F1: 73 anni fa l’ultimo trionfo tricolore con Ascari. Ma è anche una giornata nel segno della Ferrari, con Hamilton che scatta dalla pole (prima con la Rossa). Si preannunciano 71 giri indimenticabili! Il via alle 21 live su Sky e in streaming su NOW
CLICCA QUI PER IL MONITOR DEI TEMPI - KIMI CAMPIONE SE... - GRIGLIA
in evidenza
RISULTATI LIBERE 2 - La Rossa brilla ancora di venerdì, come ad Austin: Leclerc il migliore anche delle seconde libere, che ha chiuso in 1:17.827. Secondo Norris (McLaren) e terzo Russell (Mercedes). Quarto Antonelli che è sempre più vicino al titolo: gli bastano due punti nel suo secondo match point di domenica. Problemi per Hamilton, costretto a fermarsi a 30' dal termine. CRONACA E TEMPI
RISULTATI LIBERE 1 - Leclerc su Ferrari ha chiuso al comando anche la prima sessione di libere a Città del Messico in 1. Seconda la Mercedes di Antonelli che può diventare campione domenica. Terzo Vesti, in pista al posto di Russell, quarto Hamilton sull’altra Rossa. Undici i rookie in pista, Vesti il migliore: Minì quattordicesimo, Fornaroli diciassettesimo. CRONACA E TEMPI
LA FOTO - Lo sguardo concentrato e la consapevolezza di un destino a un passo: Kimi Antonelli varca i cancelli del circuito stretto nell'abbraccio protettivo di papà Marco e della sorella, a poche ore da una domenica che potrebbe consegnarlo alla storia. A soli 20 anni, il talento bolognese si gioca il titolo mondiale, pronto a infrangere ogni record e a diventare il più giovane campione di sempre della categoria.
Sogna, ragazzo, sogna: Kimi a un passo dal tetto del mondo! GP LIVE alle 21 su Sky
Una domenica che può essere storica per lo sport italiano. Appuntamento in diretta esclusiva con il Gran Premio di Città del Messico, dove Kimi Antonelli avrà il secondo match point per conquistare il titolo mondiale di F1, da seguire su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Alle 21 il via della gara.
Un team Mondiale per raccontarvi tutta la Formula 1
Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito.
Del Piero e Alesi a Paddock LIVE Show - Una domenica che potrebbe entrare dritta nella storia dei motori: Kimi Antonelli si gioca il primo match point iridato nel GP del Messico. Per accompagnare i tifosi prima e dopo il semaforo verde, Paddock Live Show raddoppia le emozioni proponendo due ospiti d'eccezione: Alex Del Piero e Jean Alesi si uniranno alla squadra di Sky Sport F1 negli appuntamenti Pre e Post Gara delle 19:30 e delle 23:30.
Con 'Notebook' il post GP è in LIVE STREAMING
lI commento al termine della gara di Formula 1 a Città del Messico con 'Notebook'. Le prime analisi, le interviste e le curiosità dopo la bandiera a scacchi che stasera potrebbe essere decisiva per l'assegnazione del titolo a Kimi Antonelli.
Un Race Anatomy da Mondiale stanotte!
L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno la gara e le parole dei protagonisti con tutto il racconto sulla domenica di Antonelli.
Gli aggiornamenti live su Sky Sport 24 e Skysport.it
Continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti di una domenica storica.
Il programma di oggi su Sky Sport F1
- Ore 19.30: Paddock Live
- Ore 21: F1 - Gara
- Ore 23: Paddock Live Post-Gara
- Ore 23.15: Debriefing
- Ore 23.45: Notebook
- Ore 00: Race Anatomy
Orari delle repliche su Sky: primi passaggi sul canale 207
- Gran Premio: 1.30 e 2.30 del 2 novembre