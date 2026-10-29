Dopo l'attacco di Alonso, che lo ha accusato di aver abbassato il livello della griglia dopo il contatto nei primi giri di Austin (e rincarato la dose nel giovedì del Messico), Alex Albon replica così: “Mi ha ferito, l'ho sempre rispettato ma non sono d'accordo. Spero di non dovermelo ritrovare di nuovo davanti in pista durante la gara". A prendere le difese di Albon ci ha pensato Leclerc in conferenza: "Per me Alex è molto talentuoso, era fortissimo già sui kart"