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F1, Perez: "Cadillac il posto migliore per me e dove voglio chiudere la carriera"

AMORE CHECO

Perez sul suo futuro in Cadillac: "Mi sta piacendo davvero molto lavorare con questo team. Ripartire da zero è una sfida enorme: di solito arrivi in una squadra con una struttura già pronta e da pilota puoi influenzare ben poco l'organizzazione. In Cadillac, invece, sento di poter dare un contributo importante anche fuori dalla pista, forte del grande supporto del management. È il posto migliore per me e il progetto ideale con cui voglio concludere in bellezza la mia carriera, dando il massimo fino alla fine"

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