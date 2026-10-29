Perez sul suo futuro in Cadillac: "Mi sta piacendo davvero molto lavorare con questo team. Ripartire da zero è una sfida enorme: di solito arrivi in una squadra con una struttura già pronta e da pilota puoi influenzare ben poco l'organizzazione. In Cadillac, invece, sento di poter dare un contributo importante anche fuori dalla pista, forte del grande supporto del management. È il posto migliore per me e il progetto ideale con cui voglio concludere in bellezza la mia carriera, dando il massimo fino alla fine"