È morto all'età di 86 anni Sir Patrick Stewart, indimenticabile volto del Capitano Jean-Luc Picard in Star Trek e del Professor X nella saga degli X-Men. Simbolo del cinema e del teatro britannico, Stewart lasciò un segno indelebile anche nel mondo dei motori quando, al GP del Canada 2017, celebrò sul podio insieme a Daniel Ricciardo un indimenticabile e goliardico "shoey"

Il mondo dello spettacolo e della cultura pop piange Sir Patrick Stewart, morto all'età di 86 anni. Attore di straordinario talento e dalla presenza scenica inconfondibile, Stewart ha segnato generazioni di appassionati interpretando due dei personaggi più cult della storia del cinema e della televisione: il saggio ed elegante Capitano Jean-Luc Picard nella saga di Star Trek e il potente e carismatico Professor Charles Xavier nella serie cinematografica degli X-Men. Attore di formazione shakespeariana, nella sua lunga e prestigiosa carriera ha saputo unire la classe del teatro classico britannico alla grande popolarità dei colossal hollywoodiani. Ma la sua grande passione per le sfide e per la vita lo ha portato spesso a calcare palcoscenici differenti da quelli cinematografici, regalandoci momenti entrati di diritto nella memoria collettiva.