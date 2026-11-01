la storia
La vera storia (segreta) di quando Sergio Perez 'ha portato' la Formula 1 in Messico
Nel 2018 il pilota messicano è stato un vero e proprio 'insider' quando, durante una festa a Budapest, ha annunciato tra il serio e il faceto che nel 2020 la Formula 1 sarebbe tornata in Messico, quasi due anni prima del ritorno ufficiale di Città del Messico nel calendario
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi