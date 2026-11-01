Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
la storia

La vera storia (segreta) di quando Sergio Perez 'ha portato' la Formula 1 in Messico

Biagio Maglienti

©Getty

Nel 2018 il pilota messicano è stato un vero e proprio 'insider' quando, durante una festa a Budapest, ha annunciato tra il serio e il faceto che nel 2020 la Formula 1 sarebbe tornata in Messico, quasi due anni prima del ritorno ufficiale di Città del Messico nel calendario

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ