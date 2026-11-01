Kimi Antonelli è campione del mondo dopo il 3° posto in Messico. Primo iridato italiano 73 anni dopo Alberto Ascari, il bolognese della Mercedes ha parlato della sue grandi emozioni subito dopo la gara: "Ce l'abbiamo fatta, devo ringraziare la Mercedes, la mia famiglia, senza loro non sarei qui, per cui sono molto grato . E' un momento che vivrò per sempre. E sono senza parole. Sì, questo weekend ho sentito un pochino più di tensione, ma sono davvero felicissimo, sono felice che ci siamo riusciti e ora possiamo goderci il resto della stagione".

Kimi ringrazia l'Italia: "Continuerò a spingere"

"È una giornata che ricorderò per sempre. Grazie mille al mio team, alla mia famiglia, ai miei amici, e a tutti voi che supportate me e questo sport. E sono davvero tanto grato. Devo dire molto presto, avevamo una macchina talmente forte ed eravamo molto continui, continuavamo a esprimere prestazioni ad alto livello, e pensavamo e pensavo che avessimo una grande chance quest'anno e siamo molto contenti, sono molto contento di averla concretizzata. Agli italiani dico che ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, e sono davvero contento di ciò, e continueremo a spingere per continuare a portare l'Italia in alto".