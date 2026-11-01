Kimi Antonelli oggi può diventare campione F1: vi portiamo a San Marino tra i suoi amici

Introduzione

Il pub dove lui e la famiglia vengono sempre a pranzo quando sono qui. Kimi viene spesso dopo gli allenamenti, il suo posto di fiducia. Il gestore con la mamma hanno organizzato la serata come appuntamento di visione e ci saranno quasi 300 persone tra appassionati ma soprattutto amici di San Marino e compagni di scuola storici di Bologna. Anche dei professori. Stanno allestendo e da queste immagini ci sono le sue nove vittorie e un cartellone che dei bimbi vicini di casa a San Marino gli hanno lasciato sulla saracinesca del garage dopo la prima vittoria in Cina, Kimi ha apprezzato molto. Gestori e famiglia gli hanno anche organizzato e creato questa maglietta (spedita e arrivata in Messico) per l'occasione. Davanti uno dei suoi slogan, tanta roba. Dietro world match point perché per scaramanzia non hanno voluto mettere world Champion. Kimi tra l’altro non è stato informato della serata sempre per il discorso scaramanzia



KIMI CAMPIONE SE... - GRIGLIA DI PARTENZA IN MESSICO