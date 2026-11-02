Stefano Domenicali, presidente di F1, parla dopo il titolo vinto da Kimi Antonelli: "E' un'emozione vera, perché Kimi ha dato una lezione a tanti per come ha vinto, perché sulla pista è veramente un martello, ma fuori ha uno stile che lo contraddistingue e lo caratterizza. Sono valori che non sono scontati. Quello che riesce a trasmettere è davvero qualcosa di straordinario. E' un esempio per i giovani". Guarda il VIDEO

KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE DI SKY SPORT