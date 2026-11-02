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il commento

Tra Hamilton e Leclerc ora servono patti chiari, oppure l'amicizia non sarà ancora lunga

Fabio Tavelli

Fabio Tavelli

In Messico Hamilton e Leclerc si sono dati (fin troppa) battaglia, finendo per favorire la vittoria di Max Verstappen. Fred Vasseur non ha apprezzato questo eccesso di agonismo dei suoi piloti, pensando a cosa potrebbe succedere se i due dovessero trovarsi un giorno in lotta per il titolo

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