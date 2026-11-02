Kimi campione del mondo e degli ascolti su Sky

Il GP di Città del Messico che ha visto trionfare Antonelli è la gara di Formula 1 più vista nella Casa dello Sport dal 2022: oltre 2 milioni 44 mila spettatori medi e l’11,2% di share su Sky e 1 milione 134 mila spettatori medi per il post gara su Sky Sport. Una stagione da record con ascolti in crescita del +27% rispetto al 2025

Ancora grandi ascolti per la Formula 1 su Sky: il trionfo mondiale di Kimi Antonelli nel Gran Premio di Città del Messico fa segnare nuovi record . La gara all’Autodromo Hermanos Rodriguez, in diretta dalle 21 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, è la più vista nella Casa dello Sport dal 2022 , con oltre 2 milioni 44 mila spettatori medi complessivi in total audience* e una reach di 3 milioni 148 mila spettatori unici**, la più alta di sempre per un GP di F1. Lo share* raggiunge l’ 11,2% , con un picco del 15,3% all’ultimo giro. Lo studio post gara, con la festa del podio e le interviste, ha registrato 1 milione 134 mila spettatori medi complessivi in total audience* e il 10,5% di share*. Una stagione da record per Sky con ascolti in crescita del +27% rispetto alla scorsa stagione . Ottimi ascolti anche per la differita delle 22 su TV8, con oltre 1 milione 735 mila spettatori medi complessivi in total audience*, l’ 11,6% di share* e oltre 4 milioni 17 mila spettatori unici**.

Ottimi risultati su skysport.it: oltre 1 milione di utenti unici e 5.8 milioni di page views

La gara di Città del Messico ha registrato ottimi risultati anche sui canali digital di Sky Sport, con oltre 1 milione di utenti unici e 5.8 milioni di page views sul sito di Sky Sport, a cui si aggiungono 1.9 milioni di video views. Sui social di Sky e NOW, la copertura dedicata alla Formula 1 ha generato complessivamente 51.9 milioni di video views e oltre 5.2 milioni di interazioni. Il dato di Social Media Audience è di 3.3 milioni.

Lo speciale 'Kampione' su Sky Sport F1 e on demand

Sarà possibile ripercorrere i momenti più importanti della stagione e le tappe decisive verso la conquista del titolo in "Kampione", lo speciale firmato Sky Sport dedicato all’annata che ha incoronato il pilota bolognese campione del mondo, 73 anni dopo l’ultimo trionfo italiano nel Mondiale Piloti, conquistato da Alberto Ascari. Lo speciale sarà disponibile ogni giorno su Sky Sport F1, con la possibilità di rivederlo anche on demand.