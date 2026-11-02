Kimi campione del mondo e degli ascolti su Sky

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Kimi Antonelli campione del mondo e degli ascolti su Sky

casa dello sport

Il GP di Città del Messico che ha visto trionfare Antonelli è la gara di Formula 1 più vista nella Casa dello Sport dal 2022: oltre 2 milioni 44 mila spettatori medi e l’11,2% di share su Sky e 1 milione 134 mila spettatori medi per il post gara su Sky Sport. Una stagione da record con ascolti in crescita del +27% rispetto al 2025

KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE DI SKY SPORT - HIGHLIGHTS

Ancora grandi ascolti per la Formula 1 su Sky: il trionfo mondiale di Kimi Antonelli nel Gran Premio di Città del Messico fa segnare nuovi record. La gara all’Autodromo Hermanos Rodriguez, in diretta dalle 21 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, è la più vista nella Casa dello Sport dal 2022, con oltre 2 milioni 44 mila spettatori medi complessivi in total audience* e una reach di 3 milioni 148 mila spettatori unici**, la più alta di sempre per un GP di F1. Lo share* raggiunge l’11,2%, con un picco del 15,3% all’ultimo giro. Lo studio post gara, con la festa del podio e le interviste, ha registrato 1 milione 134 mila spettatori medi complessivi in total audience* e il 10,5% di share*. Una stagione da record per Sky con ascolti in crescita del +27% rispetto alla scorsa stagioneOttimi ascolti anche per la differita delle 22 su TV8, con oltre 1 milione 735 mila spettatori medi complessivi in total audience*, l’11,6% di share* e oltre 4 milioni 17 mila spettatori unici**. 

*Il dato comprende le visioni su DTH/IPTV, Sky Go e NOW

** Il dato include solo le visioni su Big Screen

Approfondimento

"Leggenda": il trionfo di Kimi sulle prime pagine

Ottimi risultati su skysport.it: oltre 1 milione di utenti unici e 5.8 milioni di page views

La gara di Città del Messico ha registrato ottimi risultati anche sui canali digital di Sky Sport, con oltre 1 milione di utenti unici e 5.8 milioni di page views sul sito di Sky Sport, a cui si aggiungono 1.9 milioni di video views. Sui social di Sky e NOW, la copertura dedicata alla Formula 1 ha generato complessivamente 51.9 milioni di video views e oltre 5.2 milioni di interazioni. Il dato di Social Media Audience è di 3.3 milioni.

Lo speciale 'Kampione' su Sky Sport F1 e on demand

Sarà possibile ripercorrere i momenti più importanti della stagione e le tappe decisive verso la conquista del titolo in "Kampione", lo speciale firmato Sky Sport dedicato all’annata che ha incoronato il pilota bolognese campione del mondo, 73 anni dopo l’ultimo trionfo italiano nel Mondiale Piloti, conquistato da Alberto Ascari. Lo speciale sarà disponibile ogni giorno su Sky Sport F1, con la possibilità di rivederlo anche on demand.

Vedi anche

Kimi Antonelli campione, atteso dagli amici per festeggiarlo

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

Vettel, il consiglio per Kimi: "Non cambiare mai"

videomessaggio

Gli ha strappato il record di precocità di campione del mondo, ma Sebastian Vettel manda un...

Kimi campione del mondo e degli ascolti su Sky

casa dello sport

Il GP di Città del Messico che ha visto trionfare Antonelli è la gara di Formula 1 più vista...

Kimi e la foto con Lewis che anticipava il futuro

da non credere

Uno scatto in griglia a Monza del 2018: le mani di Hamilton e di Antonelli che s'incrociano per...

Furia Hamilton contro Leclerc: il botta e risposta

Formula 1

Una super partenza con le due Ferrari subito in testa, poi il duello con il monegasco che entra...

Russell, che incubo: lacrime e multa in Messico

MERCEDES

Dopo il trionfo mondiale di Kimi Antonelli, George Russell fa i conti con le macerie di una...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS