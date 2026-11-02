Kimi Antonelli campione di F1, la rassegna stampa: le prime pagine dei giornali dal mondo
Le prime pagine di casa nostra e di tutto il mondo danno ampio spazio al trionfo del pilota bolognese della Mercedes. Di seguito la rassegna stampa dei quotidiani sul capolavoro di Kimi Antonelli: un italiano non si laureava campione in F1 dal 1953, dal doppio sigillo di Alberto Ascari con la Ferrari
- "KiMitico"
- "L'Italiano"
- "Il Mondo di Kimi"
- "La conquista dell'America"
- "Campione a 20 annni: Kimi è Storia"
- "Il giovane favoloso"
- "Kimi nella leggenda"
- "Leggenda Kimi"
- "Kimi, sei leggenda: campione del mondo di F1"
- "Kimi predestinato come Ayrton: è campione del mondo a 20 anni"
- "Fenomeno Antonelli: il mondo ai suoi piedi"
- "Kimi sul tetto del mondo"
- "Il ragazzo sul tetto del mondo"
- "L'avvento"
- "L'incoronazione di un prodigio di precocità"
- "Il re più giovane"
- "Storico Antonelli: il campione più giovane"
- "F1, Antonelli diventa il più giovane campione della storia"