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Kimi Antonelli campione di F1, la rassegna stampa: le prime pagine dei giornali dal mondo

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Le prime pagine di casa nostra e di tutto il mondo danno ampio spazio al trionfo del pilota bolognese della Mercedes. Di seguito la rassegna stampa dei quotidiani sul capolavoro di Kimi Antonelli: un italiano non si laureava campione in F1 dal 1953, dal doppio sigillo di Alberto Ascari con la Ferrari

KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE DI SKY SPORT

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