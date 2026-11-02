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Vasseur dopo il GP Messico: "Non accetto mancanza di rispetto verso la squadra"

FERRARI

Fred Vasseur commenta duramente il duello Hamilton-Leclerc al via, che ha di fatto compromesso la possibilità di vittoria della Ferrari in Messico: "E' difficile da accettare, è una mancanza di rispetto verso il marchio e verso le 2mila persone che lavorano per un risultato. Ora dovremo chiarirci e ripartire subito per il Brasile". 

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"Penso che si tratti di una mancanza di rispetto verso il marchio, nei confronti di tutte le persone che lavorano considerando gli sforzi che facciamo". E' molto duro e diretto Fred Vasseur ai microfoni di Canal+ nel commentare la gara in Messico della Ferrari, con il duello al via tra Hamilton e Leclerc che ha condizionato la gara delle Rosse, che hanno chiuso al 2° e 4° posto. "Non è il risultato che speravamo, soprattutto quando eravamo al primo e al secondo posto dopo la prima curva. In Messico non ricordo un sorpasso per la vittoria negli ultimi 72 anni quindi faccio fatica ad accettare il fatto che abbiamo chiuso la gara in seconda e in quarta posizione. Abbiamo fatto un vero passo avanti in termini di prestazioni, e penso che sprecare una vittoria in questo modo sia difficile da accettare”

Approfondimento

Ferrari, duello e tensione Hamilton-Leclerc al via

"Dobbiamo ricordarci che rappresentiamo un marchio"

"Per ora non ho parlato con loro. Avremo tempo per vederci a quattr’occhi o a sei occhi, ma in questo momento sono davvero arrabbiato e non ho intenzione di prendermela con nessuno in particolare, ma penso che la situazione stia sfuggendo di mano. Penso che dobbiamo anche tenere a mente che rappresentiamo un marchio, che rappresentiamo gli sponsor, che abbiamo 2.000 persone che lavorano alle nostre spalle. I piloti non devono correre per loro stessi, corrono per tutte queste persone. Stasera o domani mattina potremo sederci, parlarne, chiarire tutto, e poi ci ritufferemo direttamente verso il Brasile, la cosa migliore che potesse capitarci è poter correre subito“. 

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