Fred Vasseur commenta duramente il duello Hamilton-Leclerc al via, che ha di fatto compromesso la possibilità di vittoria della Ferrari in Messico: "E' difficile da accettare, è una mancanza di rispetto verso il marchio e verso le 2mila persone che lavorano per un risultato. Ora dovremo chiarirci e ripartire subito per il Brasile".

"Penso che si tratti di una mancanza di rispetto verso il marchio, nei confronti di tutte le persone che lavorano considerando gli sforzi che facciamo". E' molto duro e diretto Fred Vasseur ai microfoni di Canal+ nel commentare la gara in Messico della Ferrari, con il duello al via tra Hamilton e Leclerc che ha condizionato la gara delle Rosse, che hanno chiuso al 2° e 4° posto. "Non è il risultato che speravamo, soprattutto quando eravamo al primo e al secondo posto dopo la prima curva. In Messico non ricordo un sorpasso per la vittoria negli ultimi 72 anni quindi faccio fatica ad accettare il fatto che abbiamo chiuso la gara in seconda e in quarta posizione. Abbiamo fatto un vero passo avanti in termini di prestazioni, e penso che sprecare una vittoria in questo modo sia difficile da accettare”