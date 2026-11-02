Una super partenza con le due Ferrari subito in testa, poi il duello con il monegasco che entra duro sul compagno (nel frattempo superato da Verstappen). È questo l’episodio che è stato al centro anche delle dichiarazioni dei due piloti nell’immediato post-gara. Lewis è durissimo: "L’interesse del team deve venire per primo. Così si manca di rispetto a chi lavora in fabbrica". Charles spiega: "Quando posso lottare per vincere, attacco. Volevo restituirgli la posizione, ma nel caos si è infilato Max"

Alta tensione in casa Ferrari dopo il duello al GP del Messico. Un corpo a corpo senza esclusione di colpi, l’escursione sull'erba nel giro di poche centinaia di metri, che ha favorito il sorpasso a Hamilton di Max Verstappen, e un post-gara caldissimo ai microfoni di Sky Sport.

Cosa è successo tra Hamilton e Leclerc tra curva 1 e curva 4 al GP del Messico Una super partenza in Messico sembrava prefigurare un super Gran Premio per le Ferrari. Sul lungo rettilineo principale del circuito messicano Hamilton e Leclerc arrivano appaiati, tallonati dalla Red Bull di Max Verstappen. Il duello continua fino alla curva 4, quando il monegasco prova l’attacco all’esterno, entrambi ritardano al limite la frenata, non riescono a chiudere la curva e finiscono nella via di fuga sull'erba tra curva 4 e curva 5. Nella confusione del rientro in pista, Charles Leclerc scatta in avanti, ma Max Verstappen ne approfitta e supera Hamilton. Vedi anche Ferrari, duello e tensione Hamilton-Leclerc al via

L'amarezza di Hamilton: "L'interesse del team viene prima" Alle interviste, Lewis Hamilton non ha nascosto la sua amarezza a Sky Sport, chiarendo fin da subito che non c'era stato un confronto preventivo sul tema prima della gara: "Non ci siamo seduti a parlarne prima. È un qualcosa che ho già detto in passato: va tutto bene finché si corre contro il compagno di squadra, a patto che poi non si vada a danneggiare l'opportunità del team di ottenere il miglior risultato". Il britannico ha poi aggiunto: "Credo che l'interesse del team debba venire per primo. Oggi abbiamo perso una vittoria per il team e dei punti per il secondo posto nel campionato del mondo costruttori. E questo è anche una mancanza di rispetto per tutte le persone che lavorano in fabbrica. Per fortuna abbiamo fatto comunque abbastanza punti per tenerci il secondo posto nel campionato, però ripeto: dobbiamo pensare a tutte le persone che fanno un duro lavoro per noi. Non è stato bello".

La versione di Leclerc: "Volevo ridargli la posizione, ma è passato Verstappen" Sull'altro fronte del box, Charles Leclerc ha ricostruito così la dinamica che gli ha impedito di restituire subito la posizione al compagno di squadra dopo il doppio taglio di chicane: "Nella curva 1-2 c'era uno spazio e, quando puoi lottare per la vittoria, io attacco sempre. Nella curva 4-5 ho frenato il più tardi possibile, credo che Lewis abbia fatto lo stesso ed entrambi non abbiamo completato la curva". Il pilota monegasco ha infine spiegato il motivo della mancata restituzione della posizione in pista: "Nella mia testa era già deciso di ridargli la posizione, ma poi Lewis è stato superato da Max. A quel punto ho pensato che valesse la pena di provare a vedere cosa sarebbe successo, perché era una situazione piuttosto confusa".