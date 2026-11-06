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Hamilton dopo le libere del GP Brasile: "Seconda sessione complicata"

ferrari

Lewis Hamilton analizza la prima giornata di libere in Brasile chiusa al 6° posto: "E' stata una giornata impegnativa, la seconda sessione è stata complicata. Abbiamo comunque raccolto dati utili per la qualifica". Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

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Lewis Hamilton ha chiuso con il 7° tempo il venerdì di San Paolo nella prima giornata di libere in Brasile

"Seconda sessione complicata, raccolto dati utili"

"È stata una giornata impegnativa. La pista è molto sconnessa e scivolosa e questo ha reso difficile portare le gomme nella giusta finestra di utilizzo. Nel complesso la prima sessione è andata abbastanza bene, mentre la seconda è stata più complicata. Abbiamo raccolto molti dati utili, quindi questa sera lavoreremo insieme alla squadra per analizzarli e capire dove possiamo migliorare in vista delle qualifiche di domani".

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