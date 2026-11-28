Fred Vasseur analizza il momento complicato della Ferrari in Qatar: "Le nostre difficoltà non arrivano dal potenziale del motore o del telaio. È più che altro una questione di adattamento alle condizioni, alla pista. Pressione gomme? Siamo plafonati. Tra Leclerc e Hamilton tutto chiarito, non voglio nemmeno rispondere alla storia del contratto di Charles". Guarda il VIDEO. Il GP alle 17 live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP QATAR: HIGHLIGHTS QUALIFICHE