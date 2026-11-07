Il suo Brasile, Ayrton Senna, il legame con l'Italia e un sogno che non ha mai smesso di inseguire. Gabriel Bortoleto racconta a Sky Sport Insider il percorso che lo ha portato in Formula 1, tra sacrifici, nostalgia di casa e persone decisive per la sua carriera. Con un obiettivo davanti a sé: diventare campione del mondo e ispirare una nuova generazione di brasiliani