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F1, Hamilton potrebbe cambiare power unit e andare in penalità in Brasile: la situazione

GP BRASILE
FOTO da @ScuderiaFerrari - X

Ipotesi di penalità in griglia per Lewis Hamilton in Brasile a causa della possibile sostituzione della power unit. La decisione finale arriverà dopo le prove libere, sfruttando le caratteristiche di Interlagos, favorevoli ai sorpassi, per affrontare al meglio il finale di stagione. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

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Il fine settimana del Gran Premio del Brasile potrebbe riservare un ostacolo supplementare per Lewis Hamilton. All'interno del box Ferrari si valuta infatti l'ipotesi di installare una nuova power unit sulla vettura del pilota britannico, una mossa che costringerebbe il sette volte campione del mondo a scontare una penalità e a prendere il via della corsa di Interlagos partendo dalle retrovie. 

In attesa della decisione della Ferrari sul motore di Hamilton

La decisione definitiva dei tecnici non è ancora stata resa nota e verrà presa dopo aver analizzato i dati raccolti nelle sessioni di prove libere, ma lo scenario non è remoto dopo la scelta di non puntare sul nuovo motore nella precedenta gara a Città del Messico. Del resto, il tracciato brasiliano offre storicamente ottime opportunità per effettuare sorpassi e rimontare, caratteristiche che spingono spesso le squadre a sacrificare questo appuntamento per assicurarsi componenti freschi e affidabili in vista dell'ultimo e intenso scorcio del campionato. 

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