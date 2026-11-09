Il campione del mondo di Formula 1 ha fatto rientro dal Brasile ed è atterrato all'aeroporto di Bologna. Anche il controllore di volo, per conto di Enav, ha voluto salutare il pilota italiano della Mercedes: "Il personale di Enav saluta Kimi Antonelli, il nuovo campione di Formula 1, grande Kimi!"

Accoglienza da 'campione del mondo' per Kimi Antonelli di ritorno a Bologna dal lungo viaggio dal Brasile. Il pilota della Mercedes è atterrato all'aeroporto di Bologna ed è stato acclamato anche dalla torre di controllo. Il controllore di volo Francesco, dopo aver dato le ultime indicazioni al pilota dell'aereo in inglese, si è rivolto in italiano dicendo: "Il personale di Enav saluta Kimi Antonelli, il nuovo campione del mondo di Formula 1, grande Kimi!". A testimonianza, ancora una volta, del fatto che la vittoria del Mondiale da parte di un pilota italiano 73 anni dopo Ascari è stato vissuto in Italia come una vera e propria impresa sportiva. Guarda qui sotto il VIDEO dall'interno della torre di controllo.