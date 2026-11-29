Lewis Hamilton commenta il 6° posto in Qatar e l'ordine di scuderia della Ferrari: "E' stata una decisione giusta perché dovevamo conquistare i punti per il 2° posto nel Costruttori. Visto che nelle ultime gare c'erano stati episodi, il team ha deciso così e penso sia corretto. Ora con il risultato in tasca dalla prossima gara potremo tornare a gareggiare". Guarda il VIDEO. Il Mondiale si chiude dal 4 al 6 dicembre ad Abu Dhabi: live su Sky e in streaming su NOW

GP QATAR: HIGHLIGHTS