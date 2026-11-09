Il nuovo campione del mondo, atterrato a Bologna dopo una tripletta di gare in America che l'ha visto vincere il titolo, ha commentato il rientro in Italia: "Non vedo l'ora di mangiare un piatto di tagliatelle. Andrò allo stadio per il Bologna e a vedere la Virtus". E sulla promessa di tingersi i capelli: "Penso di fare una metà rossoblù e l'altra tricolore". Il Mondiale torna a Las Vegas il 22 novembre: live su Sky Sport e in streaming su NOW

Kimi, non hai ancora realizzato del tutto?

"Non del tutto perché, sai, è una cosa talmente grande che ho ancora bisogno di una settimana per realizzare il tutto".

In Brasile è arrivato anche il Mondiale Costruttori, un secondo premio. Quanto è importante per la squadra?

"Importantissimo. È un gruppo incredibile di ragazzi e ragazze che ogni giorno danno il massimo per aiutare e per dare a noi piloti la miglior macchina possibile. Sono davvero contento perché mi hanno aiutato a realizzare questo sogno, e sono contentissimo che siamo riusciti a vincere il campionato Costruttori perché se lo meritano davvero".

I primi passi in Italia da campione del mondo...

"Sarà bello. È da un bel po' che non torno a casa e mi è mancata. Non vedo l'ora di mangiare un bel piatto di tagliatelle stasera, perché diciamo che dove sono andato ultimamente non è che fosse il massimo a livello di cibo! Sono davvero contento di essere a casa, di rivedere il resto della famiglia, i miei amici e di stare un po' qui".

È una bella soddisfazione per l'Italia e anche per San Marino.

"Sicuramente. Per l'Italia in generale e per San Marino: è un bellissimo momento ed è stato davvero stupendo poter riportare il tricolore sul gradino più alto del podio. Cercheremo di continuare a farlo".

Come festeggerai qui in Italia?

"Sicuramente mi riposerò un pochino, perché tra una settimana abbiamo un'altra tripletta di gare, quindi sarà importante ricaricare le batterie per finire la stagione nel miglior modo possibile. Però passerò più tempo possibile con i miei amici e con la mia famiglia, cercando di divertirmi e in generale di staccare un po' la mente per essere pronti quando tornerò in pista".

E sui capelli?

"Sono un po' indeciso perché devo decidere entro domani: andrò in Inghilterra in Mercedes e dovrò scegliere i colori. Stavo pensando di fare una metà rossoblù (per il Bologna, ndr) e l'altra metà tricolore".

Andrai dal Bologna a festeggiare?

"Sì, ovvio! Andrò sicuramente allo stadio a vedere qualche partita, andrò sicuramente anche a vedere la Virtus e cercherò di fare il più possibile una volta che la stagione sarà conclusa".

Tornando alla notte del Messico: quando hai visto tutti i tuoi amici che si erano radunati a sorpresa per guardare la gara che ti ha incoronato campione del mondo... so che vi siete sentiti in videochiamata e avete pianto. Che emozione è stata?

"È stato bellissimo. È stato bello vedere tutti i video e la loro emozione. Tra l'altro sono venuti qui stasera, sono lì dietro! È stupendo avere così tanto supporto e un gruppo di amici così affiatato, perché fa la differenza. Purtroppo stasera non sono riusciti a venire tutti, ma è davvero bello avere un gruppo del genere: conta tantissimo, soprattutto quando passi così tanto tempo lontano da casa. Quando torni hai la possibilità di staccare, di divertirti e di fare le cose da ragazzo normale. Sono davvero fortunato ad avere amici così".

Ora l'obiettivo è la doppia cifra?

"Ovvio! Cercheremo di andare a vincere la decima gara di quest'anno e poi si penserà al 2027, perché sarebbe bellissimo ripetersi".

Ti aspettiamo a San Marino?

"Alla grande! Giovedì sarò a San Marino dove vedrò il resto dei miei amici. Sarà bello tornare a casa anche lì e passare un po' di tempo in tranquillità, per poi prepararmi in vista di Las Vegas".

Qual è stato il momento esatto in cui ti sei reso conto che questo Mondiale ce l'avevi veramente in pugno?

"Beh, direi dopo Monza. Non è che sapessi di averlo già in tasca, però lì c'è stato uno dei momenti cruciali, dove mi sono detto: 'Sì, questo Mondiale lo devo andare a vincere'. A Monza, partendo da dietro, avevo già messo in conto di perdere punti; invece siamo riusciti a vincere la gara. Quello è stato un momento fondamentale e la vera svolta del campionato".

Ti ha sorpreso l'affetto e la stima dei tuoi colleghi piloti, anche dei più grandi?

"Sì, è stato davvero bello vedere così tanto rispetto e stima da parte loro. È un grande privilegio poter gareggiare con tutti loro in pista, ma soprattutto una grandissima sfida. Non vedo l'ora di continuare a battagliare con loro nel futuro e nelle prossime gare".

Dopo la stagione difficile dell'anno scorso, qual è stata la chiave per svoltare e ripartire in questo modo?

"Direi soprattutto la mentalità. Credo che l'anno scorso in molte occasioni io abbia avuto l'approccio mentale sbagliato, mentre quest'anno sono riuscito a fare un grande salto di qualità sotto quell'aspetto. Poi conta tantissimo saper individuare e avere al proprio fianco le persone giuste: avere la mia famiglia sempre presente ai Gran Premi e persone che mi supportano durante i fine settimana è stato cruciale per affrontare qualsiasi situazione. E infine l'esperienza ha fatto tantissimo. I momenti difficili dell'anno scorso, per quanto brutti da vivere sul momento, mi sono serviti enormemente per crescere e per affrontare al meglio questa stagione".

Ti piacerebbe chiudere il Mondiale a Imola?

"Sarebbe bellissimo! Vediamo cosa succederà, ma chiudere il Mondiale con un'altra gara di casa sarebbe un sogno. Vedremo cosa succederà in futuro".