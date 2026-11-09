Avete presente 'Una settimana da Dio', il film del 2003 con Jim Carrey? Ecco è quello che è successo al pilota giapponese Ryo Hirakawa. Dal debutto in Formula 1 in Messico al finale di stagione del Wec a Monza, in pochi giorni ha lasciato il segno in entrambe le categorie. Una settimana fa la Haas aveva appiedato Esteban Ocon in anticipo rispetto alla scadenza del contratto a fine stagione, scegliendo proprio Hirakawa per sostituirlo per il GP del Messico. Il giapponese, che aveva viaggiato con il team per disputare solamente la prima sessione di prove libere come parte del programma riservato ai rookie, si è così trovato a esordire in un weekend intero. Dopo il 19° posto in qualifica, ha rimontato fino al 13° posto in gara. Le penalità di Oscar Piastri, Franco Colapinto e Pierre Gasly lo hanno poi fatto salire in 10^ posizione, regalandogli un punto al debutto e portandolo davanti in classifica a piloti full-time come Valtteri Bottas, Sergio Perez e Lance Stroll. Per il successivo GP del Brasile la Haas ha chiamato Rafael Camara, anche perché Hirakawa è stato impegnato a correre il finale di stagione del Wec a Monza. Nonostante l'11° posto in gara, il giapponese ha festeggiato la vittoria del titolo piloti, il terzo della sua carriera dopo quelli conquistati nel 2022 e nel 2023. Da domenica 1° novembre 2026 a domenica 8: una settimana che Hirakawa difficilmente dimenticherà.

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