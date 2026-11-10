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F1, Ben Sulayem conferma il finale di stagione: "Pronti per Qatar e Abu Dhabi"

Formula 1

Nessun cambio di programma per il finale del Mondiale 2026 di Formula 1. A spegnere i dubbi legati alle tensioni internazionali in Medio Oriente è intervenuto direttamente il presidente della Fia Mohammed Ben Sulayem: "Siamo pronti per Qatar e Abu Dhabi", ha scritto sui social. Sfuma definitivamente l'ipotesi Imola. Il Mondiale torna a Las Vegas il 22 novembre: live su Sky Sport e in streaming su NOW

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La conferma che ci si aspettava sul finale di stagione di Formula 1 è arrivata direttamente da Mohammed Ben Sulayem. Con un occhio alle delicate vicende internazionali in Medio Oriente, il presidente della Fia ha dichiarato sui propri canali social: "È iniziato il conto alla rovescia per il Qatar e Abu Dhabi. Siamo pienamente concentrati sull'offrire due weekend eccezionali. Stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri partner per garantire che sia tutto pronto per i nostri piloti, per i team e per i tifosi. Non vediamo l'ora di accogliere tutti per due entusiasmanti weekend di gara e per un finale indimenticabile della stagione di Formula 1". Lusail ospiterà la penultima gara del 2026 dal 27 al 29 novembre, prima del gran finale a Yas Marina dal 4 al 6 dicembre. Imola è stata informata che non sarà necessaria come piano di riserva.

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