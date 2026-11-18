Formula 1, gli orari e dove vedere il GP Las Vegas in tvguida tv
La Formula 1 fa tappa a Las Vegas per il terzultimo appuntamento del Mondiale 2026. Si parte giovedì con la conferenza stampa piloti, poi venerdì le due sessioni di prove libere. Sabato alle 5 ci sono le qualifiche. Domenica, sempre alle 5, la gara. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW
In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW. La F1 torna in pista per il Gran Premio di Las Vegas, in programma da giovedì 19 a domenica 22 novembre, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Si parte giovedì alle 12 con la conferenza stampa piloti. Venerdì doppia sessione di prove libere: la prima all'1.30, la seconda alle 5. Sabato, all'1.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 5 scattano le qualifiche. Domenica, alle 5, al via la gara. Nel weekend americano in pista anche la F1 Academy.
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Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l'inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l'anno si alterneranno tra studio e circuito. L'approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
Gli altri appuntamenti a quattro ruote
Nel fine settimana motoristico di Sky Sport spazio anche allo storico Gran Premio di Macau. Domenica 22 novembre su Sky Sport Max, il programma prenderà il via alle 2.15 con la FIA F4 World Cup Race, per proseguire alle 5.35 la FIA GT World Cup Race, e chiudersi alle 8.30 la FIA Formula Regional World Cup Race.
Gli aggiornamenti live su Sky Sport 24 e Skysport.it
Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.
La programmazione del GP Las Vegas LIVE su Sky
Giovedì 19 novembre
- Ore 12: Conferenza stampa piloti
- Ore 12.30: Paddock Live Pit Walk
Venerdì 20 novembre
- Ore 1.15: Paddock Live
- Ore 1.30: F1 – Prove Libere 1
- Ore 2.30: Paddock Live
- Ore 2.55: F1 Academy – Prove Libere
- Ore 4.45: Paddock Live
- Ore 5: F1 – Prove Libere 2
- Ore 6: Paddock Live
- Ore 6.25: F1 Academy – Qualifiche
- Ore 7.15: Paddock Live
- Ore 7.45: Conferenza stampa Team Principal (differita)
Sabato 21 novembre
- Ore 1.15: Paddock Live
- Ore 1.30: F1 – Prove Libere 3
- Ore 2.30: Paddock Live
- Ore 3.10: F1 Academy – Race 1
- Ore 4.15: Warm Up
- Ore 4.30: Paddock Live
- Ore 5: F1 - Qualifiche
- Ore 6.15: Paddock Live
Domenica 22 novembre
- Ore 1.15: F1 Academy – Race 2
- Ore 4: Paddock Live
- Ore 5: F1 - Gara
- Ore 7: Paddock Live Post-Gara
- Ore 7.30: Debriefing
- Ore 8: Notebook
- Ore 8.15: Race Anatomy