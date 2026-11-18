La Formula 1 fa tappa a Las Vegas per il terzultimo appuntamento del Mondiale 2026. Si parte giovedì con la conferenza stampa piloti, poi venerdì le due sessioni di prove libere. Sabato alle 5 ci sono le qualifiche. Domenica, sempre alle 5, la gara. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

Il nostro team per raccontarvi tutto il Mondiale di F1

Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l'inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l'anno si alterneranno tra studio e circuito. L'approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.