"Strip Circuit", così è la pista di Las Vegas

La F1 torna nella città del Nevada dove corse l'ultima volta nel 1982. Lo "Strip Circuit" è un tracciato cittadino diverso da quello protagonista in passato e che per lunghezza diventra il secondo nel Mondiale. Qui tutte le sue caratteristiche. Domenica la gara sarà in esclusiva dalle 7 (repliche alle 10, 17 e 20), tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

VIDEO. L'ANALISI DI MATTEO BOBBI