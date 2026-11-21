Un guizzo da campione del mondo , a dimostrazione che la pancia di Kimi Antonelli non è certo piena dopo il titolo. Anzi. Nonostante un avvio di qualifica complicato - tra gomme difficili da attivare, poco feeling iniziale e un pedale del freno lungo in staccata - Kimi si è inventato il giro più veloce sul tracciato di Las Vegas fermando il cronometro sull' 1:33.893.

La mossa di Kimi evita per un soffio la bandiera e...

Approfittando di un momento di caos e tirandosi fuori (rallentando) dal traffico, Antonelli ha tagliato il traguardo sul filo, evitando per un soffio di incappare nella bandiera e trovando una scia importante sui lunghi rettilinei della Strip che ha fatto la differenza nel settore finale. Il miglior tempo resta però "virtuale" ai fini dello schieramento: per aver montato un nuovo motore endotermico sulla sua Mercedes, il pilota italiano deve scontare cinque posizioni di penalità e scatterà dalla sesta casella, lasciando la pole ufficiale a Max Verstappen. Con i lunghi allunghi del Nevada e un passo gara ritenuto solido, il bolognese punta comunque a una rimonta ambiziosa in gara. E da Kimi possiamo attederci tranquillamente un altro grande colpo ad effetto a caccia del decimo successo stagionale.