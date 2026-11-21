F1, guizzo geniale di Antonelli: così ha chiuso al primo posto le qualifiche a Las VegasMERCEDES
Antonelli firma il miglior crono nelle qualifiche di Las Vegas in 1:33.893, ma non parte dalla prima casella a causa di una penalità di cinque posizioni in griglia legata alla sostituzione del motore endotermico Mercedes. A consegnargli il giro più veloce è una mossa tattica nel finale di Q3: il bolognese si sgancia da un gruppetto lento, evita per un soffio la bandiera a scacchi e sfrutta una lunga scia sui rettilinei del Nevada. Rivivi qui gli attimi decisivi: il VIDEO
Un guizzo da campione del mondo, a dimostrazione che la pancia di Kimi Antonelli non è certo piena dopo il titolo. Anzi. Nonostante un avvio di qualifica complicato - tra gomme difficili da attivare, poco feeling iniziale e un pedale del freno lungo in staccata - Kimi si è inventato il giro più veloce sul tracciato di Las Vegas fermando il cronometro sull'1:33.893.
Il guizzo e il capolavoro di Antonelli a Las Vegas
La chiave del capolavoro è arrivata negli istanti conclusivi del Q3, quando il neo-campione si è sfilato da un trenino di vetture che procedeva ad andatura ridotta per non restare senza spazio.
La mossa di Kimi evita per un soffio la bandiera e...
Approfittando di un momento di caos e tirandosi fuori (rallentando) dal traffico, Antonelli ha tagliato il traguardo sul filo, evitando per un soffio di incappare nella bandiera e trovando una scia importante sui lunghi rettilinei della Strip che ha fatto la differenza nel settore finale. Il miglior tempo resta però "virtuale" ai fini dello schieramento: per aver montato un nuovo motore endotermico sulla sua Mercedes, il pilota italiano deve scontare cinque posizioni di penalità e scatterà dalla sesta casella, lasciando la pole ufficiale a Max Verstappen. Con i lunghi allunghi del Nevada e un passo gara ritenuto solido, il bolognese punta comunque a una rimonta ambiziosa in gara. E da Kimi possiamo attederci tranquillamente un altro grande colpo ad effetto a caccia del decimo successo stagionale.