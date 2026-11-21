George Russell ha parlato dell'episodio in FP3 con Verstappen, punito con un 'warning': "Alla fine penso sia giusto il warning, lui fa sempre quello che vuole e forse un giorno qualcuno dovrà impedirglielo. Non accetterò e basta che qualcuno mi freghi così, e giri come se fosse più grande e migliore di tutti gli altri. Ma è una questione dei commissari". Guarda il VIDEO. Il GP alle 5 live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP LAS VEGAS: HIGHLIGHTS QUALIFICHE - L'EPISODIO