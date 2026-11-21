Un Verstappen piuttosto nervoso sotto investigazione per due episodi nelle terze libere a Las Vegas: il primo per onde effettuate davanti all’Alpine di Colapinto, il secondo per un duello al limite con Russell. Un contatto e vecchie ruggini riemerse tra i due, con Max che poi affianca George mostrando il dito medio. Qui la ricostruzione dei due momenti con i pareri di Vicky Piria e Matteo Bobbi. Guarda il VIDEO. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP LAS VEGAS: QUALIFICHE LIVE