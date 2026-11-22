F1, Las Vegas la gara più bella e folle dell'anno: vince Verstappen, autoscontro FerrariI MOMENTI CHIAVE
Introduzione
Sotto le luci della Strip va in scena una delle gare più pazze e spettacolari della storia recente della Formula 1. Tra sorpassi continui favoriti dalla gestione dell'energia, Safety Car, autoscontri fratricidi in casa Ferrari e colpi di scena all'ultimo respiro, Max Verstappen piega la resistenza delle Mercedes e beffa un eroico Kimi Antonelli, rimasto senza batteria a pochi metri dal traguardo a vantaggio delle due McLaren. Il Mondiale torna dal 27 a 29 novembre in Qatar: live su Sky e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
Griglia rivoluzionata e scatto bruciante di Max
Nonostante la pole position conquistata in pista da Kimi Antonelli (arretrato sesto per la sostituzione del motore endotermico), è Max Verstappen a scattare dalla prima casella e a difendere la leadership al via su George Russell, mentre l'italiano della Mercedes scivola ottavo nelle prime curve.
Ping-pong al vertice sulla Strip
Sfruttando le scie chilometriche di Las Vegas e la ricarica delle batterie prevista dai regolamenti 2026, Verstappen e Russell danno vita a un infinito botta e risposta: nei primi venti giri i due si scambiano ripetutamente la prima posizione a suon di staccate al limite alla curva 14.
Il capolavoro di Gasly e l'illusione di Hadjar
Nelle prime fasi brillano gli outsider: Isack Hadjar con la Red Bull si inserisce prepotentemente nella lotta per il podio arrivando a insidiare il compagno Verstappen, mentre Pierre Gasly porta la sua Alpine fino al terzo posto prima del calo delle gomme e del problema all'ala anteriore che costringe Hadjar ai box al 27° giro.
Penalità per Hamilton e il muro di Perez
La gara di Lewis Hamilton si complica già al giro 12, quando taglia una curva nel duello ruota a ruota con Lando Norris incassando 10 secondi di penalità per aver tratto vantaggio. Poco dopo, al giro 19, l'incidente a muro della Cadillac di Sergio Pérez rimescola le strategie e ricompatta il gruppo.
La rimonta furiosa di Antonelli
Libero da calcoli dopo aver già messo in cassaforte il titolo mondiale, Antonelli cambia passo nella seconda metà di gara. Prima sorprende Gasly, poi svernicia Norris e infine si infila nel duello tra Verstappen e Russell, portandosi in zona podio.
Clamoroso autoscontro Ferrari al giro 38
Mentre le due SF-26 provano a risalire dopo una qualifica opaca, arriva l'episodio più clamoroso della notte: Leclerc attacca Hamilton, i due si toccano, Lewis finisce in testacoda e Charles viene sanzionato con 10 secondi di penalità dai commissari, gettando alle ortiche punti pesantissimi.
Il corpo a corpo da brividi tra Verstappen e Antonelli
Dal 39° al 47° giro la corsa diventa un duello rusticano per la vittoria. Antonelli passa Verstappen, Max risponde alla staccata successiva, Kimi ci riprova all'esterno: una serie mozzafiato di sorpassi e controsorpassi che infiamma il finale.
L'errore di Russell nella via di fuga
Alle spalle dei due battistrada, George Russell tenta il tutto per tutto al giro 48 per attaccare il compagno di squadra Antonelli: l'inglese arriva al bloccaggio dell'anteriore destra, finisce lungo nella via di fuga e precipita fino al nono post
Il dramma elettrico di Antonelli all'ultimo giro
Proprio quando sembra tutto apparecchiato per una volata storica verso la sua decima vittoria stagionale, la Mercedes di Antonelli accusa un improvviso crollo di potenza legato alla gestione dell'energia all'ultimo giro: Kimi viene sfilato impotente sia da Lando Norris che da Oscar Piastri, chiudendo quarto tra i rimpiant
Trionfo implacabile di Max e doppio podio McLaren
Dopo aver studiato via radio con il muretto la gestione perfetta della batteria per l'ultima tornata, Max Verstappen taglia il traguardo da vincitore assoluto (1:27:39.624), precedendo di appena 6 decimi Lando Norris e uno straordinario Oscar Piastri, salito sul podio dopo essere scattato addirittura 17°