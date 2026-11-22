Introduzione

Sotto le luci della Strip va in scena una delle gare più pazze e spettacolari della storia recente della Formula 1. Tra sorpassi continui favoriti dalla gestione dell'energia, Safety Car, autoscontri fratricidi in casa Ferrari e colpi di scena all'ultimo respiro, Max Verstappen piega la resistenza delle Mercedes e beffa un eroico Kimi Antonelli, rimasto senza batteria a pochi metri dal traguardo a vantaggio delle due McLaren. Il Mondiale torna dal 27 a 29 novembre in Qatar: live su Sky e in streaming su NOW



HIGHLIGHTS - CONTATTO TRA FERRARI - CLASSIFICHE