Max Verstappen conquista la quarta vittoria stagionale e 'vede' il secondo posto nel Campionato dopo Antonelli, sarà lotta per il 3°. Nel Costruttori Ferrari sempre alle spalle della Mercedes già campione. Ecco tutte le classifiche aggiornate. Il Mondiale torna dal 27 a 29 novembre in Qatar: live su Sky e in streaming su NOW

GP LAS VEGAS: HIGHLIGHTS - KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE