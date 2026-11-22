Formula 1 2026, classifica piloti e costruttori dopo il Gp Las Vegas negli Usa
Max Verstappen conquista la quarta vittoria stagionale e 'vede' il secondo posto nel Campionato dopo Antonelli, sarà lotta per il 3°. Nel Costruttori Ferrari sempre alle spalle della Mercedes già campione. Ecco tutte le classifiche aggiornate. Il Mondiale torna dal 27 a 29 novembre in Qatar: live su Sky e in streaming su NOW
- Mercedes 666 punti *
- Ferrari 517
- Red Bull 440
- McLaren 431
- RB 114
- Alpine 87
- Haas 31
- Audi 28
- Williams 16
- Aston Martin 7
- Cadillac 0