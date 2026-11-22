Lewis Hamilton analizza l'ennesimo contatto con Leclerc nel Gp di Las Vegas: "Regole in pista tra me e Leclerc? Deve deciderlo Vasseur, io quello che dovevo dire o che potevo fare l’ho detto e l’ho fatto. Quando siamo in pista non guidiamo soltanto per noi stessi, ma guidiamo per tutti coloro che sono in fabbrica o che vengono qui in pista. Non è una gara tra di noi". Guarda il VIDEO. Il Mondiale torna dal in Qatar: live su Sky e in streaming su NOW

GP LAS VEGAS: HIGHLIGHTS - KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE