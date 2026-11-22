Penalità di 10 secondi per Lewis Hamilton a Las Vegas dopo un infuocato duello a tre con Norris e Leclerc: il numero 44 taglia la chicane nel corpo a corpo con il pilota McLaren guadagnando la posizione e facendo scattare la sanzione dei commissari. Guarda il VIDEO con l'analisi dell'episodio. Il GP è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP LAS VEGAS: LA GARA LIVE