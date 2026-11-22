Hamilton, penalità di 10 secondi per un taglio su Norris: la Fia esagera. VIDEOf1 a las vegas
Penalità di 10 secondi per Lewis Hamilton a Las Vegas dopo un infuocato duello a tre con Norris e Leclerc: il numero 44 taglia la chicane nel corpo a corpo con il pilota McLaren guadagnando la posizione e facendo scattare la sanzione dei commissari. Guarda il VIDEO con l'analisi dell'episodio. Il GP è live su Sky e in streaming su NOW
Stangata per Lewis Hamilton, penalizzato di 10 secondi dopo un infuocato duello a tre con Lando Norris e Charles Leclerc nel GP di Las Vegas. Il sette volte campione del mondo tenta l'attacco all'esterno sul pilota McLaren, ma finisce per tagliare la chicane traendo un vantaggio nel rientro. I commissari valutano la manovra e decidono di sanzionarlo con 10 secondi di penalità.