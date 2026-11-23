La mia opinione sugli scontri in casa Ferrari è che dagli errori si deve imparare e non devono ripetersi. Sembrava tutto chiarito dopo il Messico, ma ovviamente non lo era. Sono sicuro che Vasseur reagirà, per far capire ai piloti che non lavorano per loro stessi ma per un'azienda. E forse questa cosa al momento non è molto chiara. Guarda il VIDEO. Il Mondiale torna dal 27 a 29 novembre in Qatar: live su Sky e in streaming su NOW

GP LAS VEGAS: HIGHLIGHTS - KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE