Il team Haas ha annunciato che Rafael Câmara correrà con la scuderia Usa anche nei Gran premi di Qatar e Abu Dhabi, gli ultimi della stagione 2026. Câmara, che era stato designato come pilota titolare Haas per la stagione 2027, aveva già partecipato ai Gran premi di Brasile e Las Vegas. Una decisione finalizzata a prendere contatto con il team in vista della prossima stagione, ma che gli impedisce di concorrere al titolo di Formula 2, di cui è leader della classifica
Il team Haas ha annunciato che Rafael Camara correrà con il team anche nei Gran premi di Qatar e Abu Dhabi, gli ultimi della stagione 2026. Camara, che era stato annunciato come pilota titolare Haas per il 2027, aveva esordito alla guida della monoposto del team statunitense nel corso del Gran premio del Brasile, come sostituto di Sebastian Ocon, e confermato nel successivo appuntamento a Las Vegas. Decidendo di concludere la stagione in Haas, Camara rinuncia definitivamente alla possibilità di concorrere per il titolo mondiale di Formula 2, campionato del quale al momento comanda la classifica con 7 punti di vantaggio su Tsolov. Il regolamento vieta ai piloti di competere, nello stesso fine settimana, a una gara di Formula 1 e di Formula 2.