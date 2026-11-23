Il team Haas ha annunciato che Rafael Câmara correrà con la scuderia Usa anche nei Gran premi di Qatar e Abu Dhabi, gli ultimi della stagione 2026. Câmara, che era stato designato come pilota titolare Haas per la stagione 2027, aveva già partecipato ai Gran premi di Brasile e Las Vegas. Una decisione finalizzata a prendere contatto con il team in vista della prossima stagione, ma che gli impedisce di concorrere al titolo di Formula 2, di cui è leader della classifica

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