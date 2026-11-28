Momenti concitati sul finale delle qualifiche in Qatar. L'italiano chiude secondo e si arrabbia con la squadra via radio: "Se vi chiedo qualcosa ascoltatemi". E Toto Wolff si scusa: "Colpa nostra, avremmo dovuto mandarti in pista per primo". Guarda il VIDEO con la ricostruzione. Il GP domenica alle 17 live su Sky e in streaming su NOW

Una partenza dalla prima fila a titolo già conquistato non sembra una brutta situazione, eppure Kimi Antonelli chiude le qualifiche in Qatar furioso con il team. I problemi iniziano a 2 minuti dalla bandiera a scacchi in Q3, quando l'italiano si apre via radio: "Perché mi avete mandato in pista per primo?". Il suo ingegnere di pista Peter Bonnington cerca di tranquillizzarlo: "Concentriamoci sul giro". In quel momento tutti i piloti stanno per iniziare l'ultimo tentativo e Antonelli è secondo alle spalle di Russell. A fine giro le posizioni non cambiano e Kimi si infuria via radio: "Dobbiamo parlare di questo. Se chiedo qualcosa, per favore, fatelo. Non mi interessa". Oltre a 'Bono', arriva anche il team principal Mercedes Toto Wolff a parlare con Antonelli in cuffia: "E' colpa nostra, riguarderemo la procedura. Non avremmo dovuto mandarti fuori per primo".