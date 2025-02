All’età di 43 anni Fernando Alonso si prepara a iniziare la sua ventesima stagione da pilota in Formula 1. Lo spagnolo è atteso da una stagione importante e fondamentale, perché dovrà riuscire a conquistarsi un posto in Aston Martin per il 2026, anno in cui il team di Lawrence Stroll potrà davvero competere per il titolo mondiale. Allo stesso tempo, però, Nando dovrà fare i conti con un “ingombrante spettro” di nome Max Verstappen…