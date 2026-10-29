La febbre da Mondiale travolge Casalecchio di Reno in vista del GP Messico, appuntamento che potrebbe consacrare Antonelli campione del mondo. La comunità locale si stringe attorno al suo giovane talento organizzando una visione collettiva della gara al Teatro 'Laura Betti'. Iniziativa a ingresso libero per trasformare il teatro cittadino in un unico grande spalto e spingere il bolognese verso un traguardo storico. Il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

L’attesa per il Gran Premio del Messico trascende il rettilineo dei box e la passione per la Formula 1: per l'Italia dei motori, e in particolare per Casalecchio di Reno, il prossimo fine settimana ha il sapore dolce e vibrante dell'appuntamento con la storia. Con Kimi Antonelli a un passo dalla conquista del titolo mondiale, l’entusiasmo attorno al giovane talento di casa è ormai incontenibile.