GP Messico, febbre da Mondiale: Casalecchio si mobilita per Kimi AntonelliL'ATTESA
La febbre da Mondiale travolge Casalecchio di Reno in vista del GP Messico, appuntamento che potrebbe consacrare Antonelli campione del mondo. La comunità locale si stringe attorno al suo giovane talento organizzando una visione collettiva della gara al Teatro 'Laura Betti'. Iniziativa a ingresso libero per trasformare il teatro cittadino in un unico grande spalto e spingere il bolognese verso un traguardo storico. Il weekend è live su Sky e in streaming su NOW
L’attesa per il Gran Premio del Messico trascende il rettilineo dei box e la passione per la Formula 1: per l'Italia dei motori, e in particolare per Casalecchio di Reno, il prossimo fine settimana ha il sapore dolce e vibrante dell'appuntamento con la storia. Con Kimi Antonelli a un passo dalla conquista del titolo mondiale, l’entusiasmo attorno al giovane talento di casa è ormai incontenibile.
Un affetto che si traduce in vere e proprie mobilitazioni di piazza e momenti di aggregazione. Tra le iniziative lanciate per l'occasione spicca la serata speciale organizzata al Teatro Comunale "Laura Betti" di Casalecchio di Reno - la Casalecchio di Kimi - ribattezzata per la serata come il "Match Point Live" del GP messicano.
Domenica 1° novembre, le porte della struttura cittadina si apriranno a partire dalle ore 20 per accogliere tifosi, appassionati e cittadini di ogni età. Con l'inizio della gara fissato per le 21, l'evento - ad ingresso libero fino a esaurimento posti - offrirà alla comunità l'opportunità di vivere curva dopo curva una notte che potrebbe rivelarsi indimenticabile.
Sui social e nelle comunicazioni ufficiali dell'iniziativa il messaggio è chiaro e potente: "Una città, un pilota, un unico grande tifo. Perché quando corre Kimi, Casalecchio corre con lui". Dimostrazione di come lo sport, quando tocca le corde del talento di casa, sappia trasformare un palcoscenico teatrale nell'estensione di una tribuna di circuito, unita nell'auspicio di spingere la freccia d'argento del pilota emiliano fino al traguardo iridato. Ormai manca davvero poco...