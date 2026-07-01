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F1, la classifica piloti del Mondiale 2026 con le sole Sprint Race

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E se alla fine risultassero punti decisivi per assegnare il titolo? Ecco la classifica che tiene conto delle sole Sprint Race nel calendario 2026. Finora ne sono state corse tre, la prossima a Silverstone. Il fine settimana inglese è LIVE dal 3 al 5 luglio su Sky e in streaming su NOW

LE CLASSIFICHE DEL MONDIALE DI F1

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