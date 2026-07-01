F1, la classifica piloti del Mondiale 2026 con le sole Sprint Race
E se alla fine risultassero punti decisivi per assegnare il titolo? Ecco la classifica che tiene conto delle sole Sprint Race nel calendario 2026. Finora ne sono state corse tre, la prossima a Silverstone. Il fine settimana inglese è LIVE dal 3 al 5 luglio su Sky e in streaming su NOW
- George Russell (Mercedes) 21 punti - ne ha vinte 2
- Lando Norris (McLaren) 20 punti - ne ha vinta 1
- Charles Leclerc (Ferrari) 17 punti
- Oscar Piastri (McLaren) 15 punti
- Kimi Antonelli (Mercedes) 13 punti
- Lewis Hamilton (Ferrari) 11 punti
- Max Verstappen (Red Bull) 6 punti
- Liam Lawson (Racing Bulls) 2 punti
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) 1 punto
- Pierre Gasly (Alpine) 1 punto
- Zero punti per tutti gli altri piloti della griglia 2026