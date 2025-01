L'attesa è ora tutta per i primi giri di Lewis Hamilton su una Ferrari. La possibilità più concreta è di vederlo in pista a Fiorano, davanti ai suoi nuovi tifosi, a bordo di una monoposto utilizzata negli anni precedenti, prima dei test ufficiali del Bahrain che sono in programma dal 26 al 28 febbraio. Qualche indicazione in più l'ha data Vasseur a Sky in occasione del pranzo di Natale della Ferrari: "A gennaio, ma sicuramente dipenderà dal tempo, perché non è un mese facile. La finestra a disposizione non è molto ampia perché dobbiamo essere pronti per la presentazione della macchina che sarà il 19 febbraio".