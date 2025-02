Come seguire i test della F1 in Bahrain live su Sky e in streaming - Sky Sport F1 anche oggi vi racconterà dal primo all'ultimo giro la doppia sessione, quella del mattino che scatterà alle 8 e quella del pomeriggio che - dopo la pausa pranzo alle 12 - avrà inizio alle 13 e si concluderà alle 17. Terza giornata in Live Streaming anche su Skysport.it, sul canale You Tube di Sky Sport F1 e TikTok di NOW.