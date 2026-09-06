F1, GP Monza: le migliori rimonte in gara dei piloti. Antonelli ci provaper l'impresa
Introduzione
Il leader del Mondiale Kimi Antonelli partirà dalla 20^ posizione nella gara di Monza. Davanti al suo pubblico, il pilota Mercedes sarà dunque chiamato alla rimonta. Dando uno sguardo alla storia, quali sono state le migliori rimonte al "Tempio della velocità"? Eccole di seguito. Il GP alle 15 è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
Kimi ci prova
- Non sarà una Monza facile per Kimi Antonelli. Il pilota della Mercedes, per via della sostituzione del motore, sarà infatti costretto a scattare dalla 20^ posizione nel suo Gran Premio di casa. E ora parte l'obiettivo della rimonta, anche se i dati che riguardano una possibile vittoria non sono proprio incoraggianti. Nessun pilota che è partito oltre la 12^ posizione compresa al 'Tempio della velocità' ha poi vinto la gara. Un motivo in più per Kimi per continuare a scrivere la storia...
Le migliori rimonte in gara a Monza
- 1953 - Hans Von Stuck (Afm): dalla 29^ alla 14^ posizione
- 1953 - Louis Chiron (Osca): dalla 25^ alla 10^ posizione
- 1954 - José Froilán Gonzalez (Ferrari): dalla 22^ alla 3^ posizione
- 1956 - Ron Flockhart (Connaught): dalla 23^ alla 3^ posizione
- 1956 - André Simon (Gordini): dalla 24^ alla 9^ posizione
- 1961 - Tim Parnell (Lotus): dalla 27^ alla 10^ posizione
- 1961 - Renato Pirocchi (Cooper): dalla 29^ alla 12^ posizione
- 1970 - Rolf Stommelen (Brabham): dalla 20^ alla 5^ posizione
- 1972 - Ronnie Peterson (March): dalla 24^ alla 9^ posizione
- 1976 - John Watson (Penske): dalla 29^ all'11^ posizione
- 1977 - Patrick Neve (Williams): dalla 24^ alla 7^ posizione
- 1982 - Nigel Mansell (Lotus): dalla 23^ alla 7^ posizione
- 1982 - Eliseo Salazar (Ats): dalla 25^ alla 9^ posizione
- 1984 - Huub Rothengatter (Spirit): dalla 25^ all'8^ posizione
- 1989 - Luis Perez-Sala (Minardi): dalla 26^ all'8^ posizione
- 1993 - Christian Fittipaldi (Minardi): dalla 24^ all'8^ posizione
- 1994 - Erik Comas (Larrousse): dalla 24^ all'8^ posizione
- 2021 - Valtteri Bottas (Mercedes): dalla 19^ alla 3^ posizione
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Podio possibile?
- Come vi avevamo già detto, nessuno di questi piloti autori di grandi rimonte dal fondo a Monza ha poi vinto il GP. In tre, però, sono riusciti comunque a salire sull'ultimo gradino del podio, che corrisponde alla terza posizione. Un obiettivo che Kimi può mettere nel mirino, considerando che l'ultimo a riuscirsi è stato proprio un pilota Mercedes, ovvero Valtteri Bottas (oggi in Cadillac) nel 2021.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
Per non perdersi nulla della domenica di Monza, e scoprire che tipo di rimonta riuscirà a fare Kimi Antonelli, ecco il programma del giorno su Sky Sport F1 (canale 207 di Sky) e in streaming su NOW.
- Ore 8.10: F3 – Feature Race
- Ore 9.40: F2 – Feature Race
- Ore 11.40: Porsche Supercup - Gara
- Ore 13.30: Paddock Live
- Ore 15: F1 - Gara
- Ore 17: Paddock Live Post-Gara
- Ore 17.30: Debriefing
- Ore 18: Notebook
- Ore 18.15: Race Anatomy
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