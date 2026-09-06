Introduzione

Il leader del Mondiale Kimi Antonelli partirà dalla 20^ posizione nella gara di Monza. Davanti al suo pubblico, il pilota Mercedes sarà dunque chiamato alla rimonta. Dando uno sguardo alla storia, quali sono state le migliori rimonte al "Tempio della velocità"? Eccole di seguito. Il GP alle 15 è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

F1, ULTIME NEWS VERSO IL GP ITALIA - GRIGLIA DI PARTENZA