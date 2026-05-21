Ivan Capelli, ultimo italiano titolare in Ferrari: compie 63 anni il volto di Sky Sport F1BUON COMPLEANNO!
Introduzione
Volto e voce della Formula 1 su Sky, Ivan Capelli è stato l'ultimo piloota italiano a guidare da titolare una Ferrari. Tra i commentatori più apprezzati del motorsport mondiale, oggi compie 63 anni. Qui la sua storia. Il Mondiale intanto è in Canada: GP live alle 22 su Sky e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
Ivan Capelli, il nostro campione
Buon compleanno, Ivan Capelli! Ex pilota e commentatore di punta della squadra Sky Sport F1, oggi compie 63 anni. Ivan (detto lo 'zio') dal 2023 fa parte del team Sky e continua ad essere uno dei volti e delle voci più apprezzate del motorsport mondiale. Qui vi raccontiamo (un po') della sua fantastica storia!
I suoi 98 GP in Formula 1: la carriera di Ivan Capelli
Nato a Milano il 24 maggio 1963, Ivan a 15 anni passa dal calcio ai kart. Conquista il titolo nazionale cadetti Classe 100 nel '78, mentre nel 1981 passa alle monoposto e due per poi diventare a distanza di due stagioni campione italiano di Formula 3.
- Nel 1984 quando conquista il titolo europeo della categoria. Nel 1985 ha la possibilità di correre con la Tyrrell due GP di F1 al posto di Stefan Bellof, scomparso il primo settembre durante la mille chilometri di Spa. Debutta sul tracciato di Brands Hatch, dove si ritira a causa di un incidente, ma nell’ultima prova stagionale in Australia trova il riscatto con un ottimo quarto posto. Nel 1990 la March diventa in Leyton House e Capelli in Francia ottiene il secondo posto.
- Ha disputato 98 Gran Premi in Formula 1 tra il 1985 e il 1993. Ha ottenuto 3 podi e ha conquistato i cuori dei tifosi soprattutto per le sue imprese al volante della citata Leyton House.
Ultimo pilota italiano da titolare su una Ferrari
Capelli è stato l'ultimo pilota italiano a correre per la Rossa. Voluto fortemente a Maranello nel 1992. Il legame con il Cavallino iniziò però nel 1976 quando, a soli 12 anni, ebbe la possibilità di salire sulla Ferrari di Niki Lauda a Fiorano.
- Dopo aver vinto titoli in F3 e F3000, nel 1992 arrivò alla Rossa per far coppia con Jean Alesi.
- L’ultima stagione di Capelli in F1, invece, è al volante della Jordan.
Il dicumentario sulla sua storia: "Natural Born Driver"
Competenza, passione e una storia incredibile da raccontare. Ivan Capelli è questo e molto di più e la sua vita agonistica è stata celebrata nel docufilm "Natural Born Driver - L'incredibile storia di Ivan Capelli", prodotto da Sky Sport.