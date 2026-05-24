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F1, GP Canada: le news sul meteo verso la gara di Montreal

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A Montreal rischio pioggia elevato per la gara in programma stasera alle 22 (italiane). Qui le ultime sul meteo e i dettagli sulle temperature aspettando il GP Canada, mentre la Fia ha avviato la procedura 'Rain Hazard'. Il quinto round del Mondiale di F1 è live su Sky e in streaming su NOW

LA PROCEDURA RAIN HAZARD - LA GRIGLIA DI PARTENZA

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Incombe la pioggia sul GP Canada: le temperature previste per la gara

La pioggia incombe sul gran premio canadese che scatterà quando in Italia saranno le 22. Le temperature varieranno tra i 10,7 °C e i 13,3 °C,

Il rischio pioggia salito dal 65 al 90% per la gara di Montreal

Elevata umidità e una forte probabilità di pioggia: 90%. Una percentuale salita sensibilmente dopo la percentule del 65 diramata all'inizio del weekend da Meteo France (il cui radar fornisce tutte le informazioni dei fine settimana di gara alla FOM/F1)

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La velocità del vento

Il vento potrebbe raggiungere velocità fino a 23 km/h con raffiche fino a 46,8 km/h, influenzando potenzialmente le condizioni della pista.

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L'insidia sarà l'asfalto scivoloso

I team potrebbero prepararsi ad affrontare condizioni meteorologiche difficili, tra cui l'asfalto scivoloso a causa della pioggia.

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Con il rischio pioggia, la Fia ha attivato il protocollo 'Rain Hazard'

Rischio pioggia per la gara di oggi in Canada e la FIA attiva, come a Miami, il protocollo 'Rain Hazard'. La decisione è stata ufficializzata al termine della Sprint Race corsa nel pomeriggio di sabato sul tracciato 'Gilles Villeneuve' di Montreal. Ma in cosa consiste questa procedura?

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Cosa comporta il protocollo 'Rain Hazard' in F1

Alla luce della regola del 'Rain Hazard' (pericolo pioggia), le squadre la possibilità di derogare in parte al regime di parco chiuso in caso di rischio pioggia per la gara (o per la Sprint) quando è segnalato oltre il 40%, di possibilità di precipitazioni (è il caso di Montreal) sulla base delle previsioni diramate dal servizio ufficiale Meteo France. Nella grafica tutti i dettagli di un protocollo volto a permettere alle squadre di effettuare alcune modifiche alle vetture per prepararle all'assetto da bagnato.),

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