A Montreal rischio pioggia elevato per la gara in programma stasera alle 22 (italiane). Qui le ultime sul meteo e i dettagli sulle temperature aspettando il GP Canada, mentre la Fia ha avviato la procedura 'Rain Hazard'. Il quinto round del Mondiale di F1 è live su Sky e in streaming su NOW



LA PROCEDURA RAIN HAZARD - LA GRIGLIA DI PARTENZA