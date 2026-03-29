"Mi sento molto bene. E' troppo presto per pensare del campionato ma siamo sulla strada giusta. La partenza non è stata buona, poi l'ingresso della safety car mi ha aiutato ma dopo il passo è stato incredibile". Così Kimi Antonelli nelle prime dichiarazioni dopo la vittoria nel GP del Giappone. "Devo esercitarmi nelle partenze in questo mese di pausa che ci aspetta, è il mio punto debole - ha aggiunto il 19enne bolognese - abbiamo avuto molta fortuna con la safety car, non so se sarebbe stato diverso ma mi ha reso la vita più semplice". "Che macchina che ho!", aveva esultato Antonelli al team radio dopo aver tagliato il treguardo