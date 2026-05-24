Formula 1 2026, classifica piloti e costruttori dopo il Gp Canada a Montreal
Kimi Antonelli vince anche in Canada e allunga nel Campionato: ora l'italiano a 43 punti di vantaggio su George Russell, che paga lo zero di Montreal. La Ferrari esce con un buon bottino nel Costruttori. Ecco le classifiche aggiornate. Il Mondiale torna dal 5 al 7 giugno a Monte-Carlo: tutto live su Sky e NOW
- Mercedes 219 punti
- Ferrari 142
- McLaren 106
- Red Bull 57
- Alpine 35
- RB 21
- Haas 19
- Williams 4
- Audi 2
- Cadillac 0
- Aston Martin 0