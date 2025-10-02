F1, caldo torrido a Singapore: debutta kit di raffreddamento. Ecco come funzionala novità
Lo aveva varato la F1 Commission lo scorso novembre e ora a Singapore lo vedremo in 'azione' per la prima volta. Si tratta del kit di raffreddamento che consentirà ai piloti di fare fronte alle alte temperature e all’umidità. Qualche critica non è mancata, mentre Russell in conferenza stampa ha detto: "Ci sono dei tubi nella tuta che con la forza G avverti attorno alle costole e non è certo l'ideale, ma a Marina Bay non ci sono tante curve e forze laterali. Per cui non penso sia un problema". Tutto il fine settimana della F1 è come sempre live su Sky e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
Il kit di raffreddamento per il pilota a Singapore
Per il 2025 la F1 Commission aveva varato lo scorso novembre l'introduzione di un kit di raffreddamento per il pilota quando viene dichiarato un rischio dovuto al calore. Una decisione presa sulla base dei test svolti dopo i problemi riscontrati in passato in Qatar e a Singapore per le temperature. E proprio a Singapore vedremo la tuta refrigerante in 'azione', un sistema che va oltre i rimedi a cui siamo abituati, come ad esempio quello che vedete attorno al collo di Antonelli nella foto.
Marina Bay, GP a 'rischio calore' e l'applicazione della nuova regola
Il GP di Singapore è stato dichiarato ufficialmente a "rischio calore". E' la prima volta che in Formula 1 viene applicata una nuova regola per aiutare i piloti. Il direttore di gara, Rui Marques, ha informato i team della norma, che prevede che i piloti potranno indossare gilet refrigeranti, poiché si prevede che le temperature saranno superiori ai 31 gradi". Il circuito di Marina Bay Street è uno dei più impegnativi a livello fisico, con i piloti che possono perdere fino a tre chilogrammi (più di sei libbre) durante la gara, che pure si svolge in notturna.
Kit di raffreddamento, com'è fatto e le lamentele di alcuni piloti
- I giubbotti refrigeranti sono dotati di tubi di raffreddamento collegati a pompe e uno scambiatore di calore
- Alcuni piloti, durante i test, hanno lamentato come molto scomodi in un abitacolo già angusto.
- Di conseguenza, la Fia ha dichiarato che indossare i giubbotti non sarà obbligatorio ma le auto dovranno essere dotate comunque dell'equipaggiamento necessario per il loro funzionamento.
- I piloti che non indossano i giubbotti dovranno portare mezzo chilo di zavorra in più, in modo da non ottenere un vantaggio rispetto a chi li indossa.
Russell: "I tubi danno fastidio, ma a Singapore..."
A tranquillizzare i colleghi, almeno per la gara a Marina Bay, è stato George Russell. Il pilota della Mercedes, sul nuovo sistema, ha detto in conferenza: "Ci sono dei tubi che con la forza G avverti attorno alle costole e non è certo l’ideale, ma a Singapore non ci sono tante curve e forze laterali. Per cui non penso sia un problema".