Introduzione

Lo aveva varato la F1 Commission lo scorso novembre e ora a Singapore lo vedremo in 'azione' per la prima volta. Si tratta del kit di raffreddamento che consentirà ai piloti di fare fronte alle alte temperature e all'umidità. Qualche critica non è mancata, mentre Russell in conferenza stampa ha detto: "Ci sono dei tubi nella tuta che con la forza G avverti attorno alle costole e non è certo l'ideale, ma a Marina Bay non ci sono tante curve e forze laterali. Per cui non penso sia un problema".

