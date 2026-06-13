Con le indicazioni di Roberto Chinchero, ecco cosa attenderci dal mercato piloti in vista del prossimo Mondiale di Formula 1: le certezze sono Mercedes e McLaren (al momento). La Formula 1 è in pista a Barcellona: il weekend è LIVE su Sky e in streaming su NOW
- Non sono previsti al momento colpi di scena, Kimi Antonelli e George Russell nel 2027 saranno ancora piloti della Mercedes.
- Anche la McLaren dovrebbe rimanere con l'attuale line-up, Norris e Piastri: il 'mal di pancia' di Oscar (e del suo manager Webber) non dovrebbe avere risvolti
- Verstappen ha in parte ritrattato le minacce di ritiro dalla F1 e dovrebbe restare saldamente al suo posto. Hadjar sta facendo bene al momento
- Leclerc ha appena rinnovato il contratto con la Rossa, Hamilton è in un'onda positiva e l'opzione di rinnovo è a suo favore quindi anche in questo caso lo schieramento dovrebbe essere uguale al 2026
- Lindblad sta facendo bene e potrebbe farsi un secondo anno in RB per poi provare a passare in Red Bull. La posizione di Lawson è più in dubbio: potrebbe arrivare Tsolov, che sta facendo molto bene in F2
- Conferme in arrivo per Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg
- Bearman si sta guadagnando il sedile, Ocon è a forte rischio: al suo posto tanti piloti candidati, tra cui spicca Camara attualmente impegnato in F2
- Gasly resterà, per Colapinto dipende anche da quello che succederà con Alonso: Franco ha un legame stretto con Williams...
- Dietro Bottas-Perez c'è l'ombra di Colton Herta, attualmente in F2: l'americano però non ha convinto finora
- Incerto il futuro di Fernando Alonso, all'alba del 45 anni: continua in un altro team, resta in Aston o smette? Stroll, visti i legami con il proprietario del team, deciderà lui del suo futuro